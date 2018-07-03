تونس: اعتقال 3 تكفيريين موالين لـ«داعش»



تاريخ النشر: الأربعاء 04 يوليو 2018 تونس (د ب أ) ألقت وحدات التوقي من الإرهاب (مكافحة الإرهاب) في تونس القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية في مدينة سيدي بوزيد على صلة بمتشددين خارج البلاد. وأفادت وزارة الداخلية التونسية أمس الثلاثاء بأن دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني في سيدي بوزيد قد أوقفت العناصر الثلاثة والذين تتراوح أعمارهم بين 25 و33 عاما كما ضبطت مبلغا ماليا قدره ألف دينار بحوزة أحدهم. وأضافت أنه بتفتيش الهاتف الخلوي لأحد العناصر عثر على رسائل قصيرة مع عدد من العناصر التكفيرية داخل وخارج أرض الوطن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عدد من الصور لعناصر قيادية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي. ويخضع الموقوفون للتحقيق لدى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب قبل إحالتهم إلى القضاء المختص.