مذيعة أميركية تفضح علاقة قطر بالإرهاب

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشف موقع «قطريليكس»، المعارض للنظام القطري، والمتخصص في فضح جرائم نظام الحمدين الداعم للإرهاب في المنطقة، عن مقطع فيديو لوزير خارجية قطر، محمد عبد الرحمن، يتلعثم بعد سؤال مذيعة أميركية له، حول علاقة قطر بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في سوريا، فكان رده أنه عندما تشكلت كانت جماعة إسلامية سورية، مضيفاً أنه عندما أعلنت ولاءها لـ«القاعدة» أوقف الجميع الدعم لها. وأضاف «قطريليكس»، عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي، أن المذيعة الأميركية أخرست وزير خارجية تميم، وتلعثم عقب فضح علاقة دويلته بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في سوريا.