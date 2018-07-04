النظام القطري «ينسلخ» عن الانتماء الخليجي

عمار يوسف (الرياض)
قال برلمانيون ومحللون سياسيون سعوديون إن تجديد قطر لمحاولاتها عرقلة أداء مواطنيها لمناسك الحج للعام الثاني على التوالي، والذي تمثل حتى الآن في (عدم تجاوب مكتب شؤون حجاج قطر مع الجهات المعنية لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين)، يمثل أكبر إهانة للشعب القطري، خاصة بعدما أفشلت السعودية المساعي القطرية في هذا الخصوص العام الماضي عندما استضاف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حجاج قطر على نفقته الخاصة.
وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد اتهمت السلطات القطرية بـ«إضاعة الوقت دون تحقيق أي تقدم بإنهاء الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين القطريين من أداء فريضة الحج، معربة في ذات الوقت عن ترحيبها بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام».
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وأضاف ان عدم تجاوب مكتب شؤون حجاج قطر مع السلطات السعودية المعنية بإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين دليل آخر على الرغبة في التصعيد وإقحام الدين بالسياسة والتطاول على أركان الإسلام في تجاوز لكل الخطوط الحمراء.
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وأضاف الزهراني أن النظام القطري يؤكد إصراره على التضييق على المواطنين القطريين من خلال التعمد في عدم التجاوب مع الاجراءات الخاصة والمنظمة للحجاج والعمل على تسييس الحج رغم العلم بأن السعودية ستقدم كافة التسهيلات للحجاج القطريين الى جانب غيرهم من الحجاج من مختلف بقاع العالم، مذكرا بأن المملكة أعفت العام الماضي بناء على توجيهات الملك سلمان، جميع المواطنين القطريين الذين يرغبون في الدخول لأداء فريضة الحج من التصاريح الإلكترونية.
أما عبد العزيز بن سعيد أستاذ العلاقات الدولية وشؤون الخليج العربي بجامعة المجمعة فقال: إن سلوك النظام القطري إزاء محاولات منع مواطني تلك الدولة من أداء فريضة الحج بهدف استغلال ذلك لتشويه صورة المملكة يعكس انسلاخا كاملا عن الهوية الدينية والعربية لدى قيادات قطر التي تعاني تجاهل العالم لأزمتها مع الدول الاربع الداعية لمكافحة الارهاب. وأشار إلى أن نظام الحمدين ظل منذ تفجر أزمته يسير على خطى إيران بإطلاق حملات تشويه ممنهجة ضد المملكة العربية السعودية باستخدام آلاف الحسابات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لإيهام العالم أنّ المملكة تضيّق على الحجاج القطريين، وهي دعاوى تثير السخرية.