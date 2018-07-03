تواصل نزع الألغام الحوثية في عسيلان



تاريخ النشر: الأربعاء 04 يوليو 2018 عدن (الاتحاد) قامت الفرق الهندسية لنزع الألغام التابعة لقوات الجيش الوطني أمس، بمسح ونزع كميات من الألغام الأرضية التي خلفتها ميليشيا الحوثي الانقلابية جنوبي مديرية عسيلان، بمحافظة شبوة، جنوبي شرق البلاد. وقال مصدر عسكري، إن الفرق الهندسية لنزع الألغام قامت بمسح ونزع وتصفية الألغام من منطقة «بئر الجبري». ووفقاً للمصدر فإن ذلك يأتي بعد أن انفجر لغم أرضي من مخلفات الميليشيا الحوثية قبل يومين، أدى إلى مقتل المواطن سالم عبدالله عمر غالب الحارثي. وذكر المصدر أن الفرق الهندسية سوف تستمر بمسح المنطقة المحيطة بها وصولاً إلى منطقة بيت منقوش، الواقعة غربي مديرية عسيلان حتى يتمكن الفريق الهندسي من التخلص من الألغام ونزعها. وحذرت الفرق الهندسية جميع المواطنين الساكنين في هذه المناطق والمجاورين لها عدم دخولها أو الاقتراب منها حتى تقوم بمسح وتصفية المنطقة من الألغام التي زرعتها الميليشيا الحوثية.