«الشرعية» تحرر مواقع جديدة في تعز ونهم

بسام عبد السلام، الاتحاد (عدن، صنعاء)

سيطرت قوات الشرعية مدعومةً بالتحالف العربي على مواقع جديدة في جبهتي «الوازعية»، و«مقبنة» في تعز، وجبهة «نهم» شرق صنعاء، فيما اعترفت مليشيا الحوثي الإيرانية بمصرع أحد قادتها الميدانيين البارزين في جبهة «قانية» بمحافظة البيضاء خلال مواجهات مع الشرعية.

وحرر الجيش اليمني أمس، مواقع جديدة في الجبال المطلة على «الوازعية» غربي محافظة تعز. وأكد مصدر ميداني، أن قوات الجيش في ألوية العمالقة حررت موقعين استراتيجيين في الجبال المطلة على الوازعية غرب تعز.

وأوضح المصدر، أن قوات الجيش أحبطت محاولة هجوم للمليشيا الانقلابية على مواقع الجيش في الوازعية، وما زالت تطارد المليشيا الانقلابية حتى تتمكن من إبعاد خطرها من المديريتين. كما دارت معارك عنيفة دارت بين الجيش والانقلابيين في مديرية «مقبنة»، تركزت في جبل «الحصن». وبحسب المصادر، فإن المعارك اندلعت إثر هجوم لقوات الجيش على مواقع المليشيا الحوثية. وذكرت المصادر أن المعارك لا زالت مستمرة وسط مساعي قوات الجيش من أجل السيطرة على الجبل الذي يعتبر من أهم المواقع التي تتمركز فيها المليشيا الحوثية. وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، علاوة على تدمير طقم بقصف لمدفعية الجيش الوطني استهدف طقماً للمليشيا في محيط جبل الحصن. تأتي هذه المواجهات في وقت تحشد فيه المليشيا الحوثية وتكثف من أفرادها في الجهة الشمالية ومدخل العيار، وفي منطقتي «العقمة»، و«العبدلة»، بالمديرية. في غضون ذلك، شن الجيش اليمني هجوماً عنيفاً على إحدى النقاط التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف «اليسبل» بمنطقة «الوهبية» في مديرية «السوادية» شمال البيضاء. وأفاد مصدر ميداني بأن قوات الجيش والمقاومة شنت هجوماً مباغتاً على إحدى النقاط التابعة للمليشيا الانقلابية في أطراف «اليسبل»، وبمساندة من مقاتلات التحالف العربي.

وأضاف أن مقاتلات التحالف استهدفت أفراد وآليات للمليشيا بمواقع متفرقة في سلسلة جبال «اليسبل» الاستراتيجي.

من جهة أخرى، اعترفت المليشيا الانقلابية بمصرع أحد قادتها الميدانيين في جبهة «قانية»، ويدعى أشرف محمد أحمد إدريس، على أيدي الجيش في المعارك التي دارت السبت الفائت.

ويعتبر الصريع من أقارب مشرف المليشيا الانقلابية على مديريات «رداع» المدعو عبدالله إدريس. ولقي العديد من قيادات المليشيا مصرعهم في محافظة البيضاء مع العشرات من أفرادهم في الأشهر الأخيرة، في المواجهات وغارات التحالف العربي.

في سياق متصل، شنت قوات الجيش أمس، هجوماً على عدد من التلال والمواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في نهم. وتمكنت قوات الجيش من استعادة السيطرة على عدد من التباب أهمها «تبة الشهداء»، و«تبة الرباح»، وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة نهم. وفي صعدة، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي الانقلابية، مساء أمس الأول، في مديرية «كتاف» شمال المحافظة.

وأوضح قائد «تبة المنقعر» الرائد حمود القديمي أن المواجهات اندلعت عقب محاولة المليشيا التسلل باتجاه «تبة المنقعر» في «وادي العطفين» بمديرية «كتاف». وأكد الرائد القديمي أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن كبدتها خسائر بشرية كبيرة في صفوفها.