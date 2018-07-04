«الشرعية» تحرر مواقع جديدة في تعز ونهم

بسام عبد السلام، الاتحاد (عدن، صنعاء)
سيطرت قوات الشرعية مدعومةً بالتحالف العربي على مواقع جديدة في جبهتي «الوازعية»، و«مقبنة» في تعز، وجبهة «نهم» شرق صنعاء، فيما اعترفت مليشيا الحوثي الإيرانية بمصرع أحد قادتها الميدانيين البارزين في جبهة «قانية» بمحافظة البيضاء خلال مواجهات مع الشرعية.
وحرر الجيش اليمني أمس، مواقع جديدة في الجبال المطلة على «الوازعية» غربي محافظة تعز. وأكد مصدر ميداني، أن قوات الجيش في ألوية العمالقة حررت موقعين استراتيجيين في الجبال المطلة على الوازعية غرب تعز.
|
وأضاف أن مقاتلات التحالف استهدفت أفراد وآليات للمليشيا بمواقع متفرقة في سلسلة جبال «اليسبل» الاستراتيجي.
|
ويعتبر الصريع من أقارب مشرف المليشيا الانقلابية على مديريات «رداع» المدعو عبدالله إدريس. ولقي العديد من قيادات المليشيا مصرعهم في محافظة البيضاء مع العشرات من أفرادهم في الأشهر الأخيرة، في المواجهات وغارات التحالف العربي.
في سياق متصل، شنت قوات الجيش أمس، هجوماً على عدد من التلال والمواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في نهم. وتمكنت قوات الجيش من استعادة السيطرة على عدد من التباب أهمها «تبة الشهداء»، و«تبة الرباح»، وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة نهم. وفي صعدة، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي الانقلابية، مساء أمس الأول، في مديرية «كتاف» شمال المحافظة.
وأوضح قائد «تبة المنقعر» الرائد حمود القديمي أن المواجهات اندلعت عقب محاولة المليشيا التسلل باتجاه «تبة المنقعر» في «وادي العطفين» بمديرية «كتاف». وأكد الرائد القديمي أن قوات الجيش أحبطت محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن كبدتها خسائر بشرية كبيرة في صفوفها.