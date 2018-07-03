ضبط أدوية إيرانية في مأرب



تاريخ النشر: الأربعاء 04 يوليو 2018 مأرب (وكالات) أسفر التنسيق الأمني الذي جرى بين كل من مكتب الصحة في مأرب، والجهات الأمنية في مديرية «الوادي»، عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية الإيرانية المهربة. وقال بيان صادر عن مكتب الصحة إن غرفة عمليات مكتب الصحة تلقت بلاغاً يفيد بوجود كمية من الأدوية، مخزنة بمحطة «بن معيلي» في مديرية «الوادي». وأضاف «إنه بالتعاون مع إدارة مديرية الوادي، تمكنا من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة صنع إيراني، بمديرية الوادي في محطة بن معيلي»، وتابع «بعد معاينة الأدوية من قبل عدد من المختصين الذين أكدوا أن الأدوية توضح أنها صنع إيراني، وتم إبلاغ الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة».