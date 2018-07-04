18 جهة اتحادية تطرح 2200 وظيفة عبر «التوظيف الإلكتروني»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

قالت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: «إن 18 وزارة وجهة اتحادية طرحت حوالي 2200 وظيفة شاغرة لديها، عبر نظام التوظيف الإلكتروني للحكومة الاتحادية، عن طريق نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»».

وأوضحت الهيئة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن إجمالي الوظائف المعلنة عبر التوظيف الإلكتروني في النصف الأول من العام الجاري، بلغ 359 وظيفة، أعلنت عنها الجهات وتقدم لها الراغبون إلكترونياً، مشيرة إلى أن الـ2200 وظيفة المذكورة طرحت خلال الفترة من أواخر عام 2015، وحتى نهاية شهر يونيو الماضي.

وأكدت ليلى السويدي، المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، أن هذه الإحصاءات مؤشر قوي على نجاح مشروع نظام التوظيف الإلكتروني، حيث باتت خلال فترة قصيرة أحد المصادر الرئيسة والمهمة التي تعتمد عليها الوزارات والجهات الاتحادية في الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، وتوظيف واستقطاب أصحاب الكفاءات والخبرات والمهارات.

وأشارت إلى أن الهيئة أتاحت إمكانية الدخول على النظام والتقديم على الوظائف الشاغرة، من خلال موقعها الإلكتروني www.fahr.gov.ae، منوهة إلى أن نظام التوظيف الإلكتروني، يقوم بالبحث عن المرشحين ومقارنة طلبات التوظيف، وإعطاء معدلات التقييم للمتقدمين، والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة الشواغر والإعلان عن الوظائف الشاغرة.