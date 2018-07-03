إنقاذ والد أوبي ميكل !

أونيتشا (رويترز)

قالت الشرطة النيجيرية أمس، إنها أنقذت والد جون أوبي ميكل قائد منتخب نيجيريا، بعد اختطافه للمرة الثانية خلال سبع سنوات.

وقاد ميكل منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم، قبل خروج الفريق الأفريقي من دور المجموعات.

وذكر بيان الشرطة في ولاية إينوجو بجنوب البلاد أنها أنقذت الوالد ويدعى با مايكل أوبيو ومعه سائقه، مشيرة إلى أنهما لم يصابا بأذى عقب تبادل لإطلاق النار في إحدى الغابات أمس الأول.

كان ميكل قال لصحيفة جارديان البريطانية إنه جرى إبلاغه باختطاف والده وأنه سيُقتل إذا أبلغ أي شيء عن هذه المسألة، وذلك قبل ساعات من قيادته لمنتخب بلاده في مباراة الأرجنتين يوم 26 يونيو.

وقالت الشرطة، إن الخاطفين طلبوا فدية قدرها عشرة ملايين نيرة «32700 دولار».

وجاء في بيان الشرطة: انقض أفراد يعملون في المعلومات الاستخبارية على الخاطفين عندما نشبت معركة بالأسلحة، مضيفاً أن الخاطفين تركوا الضحايا في الصحراء.

وكان والد ميكل تعرض للخطف في الماضي، واحتجزه خاطفون في وسط نيجيريا عام 2011، ثم أطلق سراحه رغم امتناع السلطات عن التعليق عن كيفية إطلاق سراحه.