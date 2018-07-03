إبلاغ الشرطة بتلقي يورجنسن تهديدات بالقتل

كوبنهاجن (رويترز)

قال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، أمس، إنه أبلغ الشرطة بتلقي المهاجم نيكولاي يورجنسن تهديدات بالقتل، بعدما أهدر ركلة ترجيح أمام كرواتيا في دور الـ16 لكأس العالم.

وتسبب إهدار يورجنسن لركلة ترجيح يوم الأحد في خروج الدنمارك من كأس العالم بعد التعادل 1-1 في استاد نيجني نوفجورود. وكتب الاتحاد الدنماركي، في بيان بحسابه على «تويتر»: «توقفوا.. يجب على مجتمعنا ألا يتقبل أبداً أي تهديدات بالقتل، سواء لنجوم كأس العالم أو للساسة أو للآخرين.

هذه واقعة غير مقبولة تماماً لقد أبلغنا الشرطة بالقضية لإيقاف هذا الجنون».

وأهدر ثلاثة لاعبين من الدنمارك في ركلات الترجيح لتتفوق كرواتيا 3 - 2، لكن يورجنسن كان آخر من أهدر وتلقى تهديدات وأيضاً تعرض لإساءة على حسابه في «إنستغرام» و«فيسبوك». ورغم ذلك حظي اللاعب بدعم كبير من مجموعة من المشجعين أيضاً.