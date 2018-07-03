لو سوار: المعجزة!

عمرو عبيد (القاهرة)

وصفت صحيفة لو سوار البلجيكية ما حدث في مواجهة منتخب بلادها أمام اليابان بأنه «معجزة»، وأشارت إلى أن كل وسائل الإعلام العالمية عبرت عن انبهارها بهذه الريمونتادا التاريخية التي قام بها الشياطين في الثلث الأخير من المباراة، ونقلت تعاطف بعض الصحف العالمية مع المنتخب الياباني الذي تعرض لطعنة قاتلة في اللحظات الأخيرة قضت على آماله بفضل قوة شخصية الشياطين!.

وبالطبع، ألقت أحداث تلك المباراة بظلالها على مواجهة دور الـ 8 بين بلجيكا والبرازيل، حيث قالت لو سوار، إن الحلم البرازيلي الذي راح يداعب خيال السليساو بمواجهة الساموراي في المرحلة القادمة بدلاً من بلجيكا، بعد تقدم الأول بهدفين نظيفين في البداية، تحول هذا الحلم إلى كابوس ياباني مفزع استقبلوا خلاله ثلاثة أهداف صاعقة متتالية دفعتهم بعيداً عن روسيا، وقال روبرتو مارتينيز تعليقاً على هذا الأمر إن أحداً لا يتوقع فوزنا على البرازيل، مثلما كانت الترشيحات تصب لصالحنا أمام اليابان، والآن يجب علينا بذل الكثير من الجهد للمرور من صاحب الرقم القياسي العالمي.

ومنحت لو سوار أعلى درجات تقييم في المباراة لصالح البديلين، مروان فيلايني وناصر الشاذلي، وقالت إنهما أنقذا الشياطين في لحظات حاسمة، وبات على مارتينيو إعادة تفكيره في الدفع بهما كأساسيين أمام البرازيل.

دياريو: ويليان ونيمار.. مفتاح الانتصار