تفاعل كويتي في حب «الأبيض»

الكويت (الاتحاد)

تفاعل رواد التواصل الاجتماعي من دولة الكويت الشقيقة، مع الحضور الجماهيري الإماراتي، حيث رحبت بهم، وتمنت لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني، بما عكس العلاقة المتينة بين الشعبين الخليجيين، ومدى الحب المتبادل بينهم، حيث جاء الرد من الجماهير الإماراتية بتوجيه الدعوة للجماهير الكويتية للحضور إلى الإمارات في أقرب فرصة ممكنة.

وانتشر هاشتاج «نحن معاك يالأبيض» عبر رواد مواقع التواصل، وساد تداوله بشكل كبير قبل انطلاق مواجهة منتخبنا مع العراق.

وغزت صور الجماهير الإماراتية المتجهة صوب الكويت، مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تناقل رواد هذه المواقع لقطات للجماهير التي رفعت أعلام الدولة، وتزينت بالشعارات الداعمة للمنتخب، حيث انطلقت في رحلة على الطريق في حب «الأبيض».

وانطلقت وفود الجماهير بداية من صباح أمس لتكون اللقطات والتفاعل معهم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين الموجودين في الإمارات، أو الجماهير التي كانت تنتظرهم على المدرجات في الكويت، بما شكل حلقة وصل طوال اليوم بين الجماهير المنتشرة في مختلف المواقع.