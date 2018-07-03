واشنطن تحاول منع «تشاينا موبايل» من دخول الأسواق الأميركية

واشنطن (أ ف ب)

أوصت وزارة التجارة الأميركية بعدم السماح لشركة «تشاينا موبايل» بتقديم خدمات هاتفية في الأسواق الأميركية وذلك لمبررات متعلقة بالأمن القومي.

والتوصية هي الحادث الأخير في الخلاف التجاري المتزايد بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والصين.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل الجمعة بتعرفات جمركية أميركية على منتجات صينية بقيمة مليارات الدولارات، توعدت بكين بالرد عليها.

وقال مساعد وزير التجارة الأميركي ديفيد ريدل في بيان الاثنين «بعد مشاورات وافية مع «تشاينا موبايل» لم يكن من الممكن تبديد المخاوف المتعلقة بالمخاطر المتزايدة حول الأمن القومي وتطبيق القانون الأميركي».

وتابع ريدل، أن هيئة الاتصالات الوطنية والإعلام التابعة لوزارة التجارة أوصت لجنة الاتصالات الفيدرالية برفض طلب «تشاينا موبايل» لتقديم خدمات هاتفية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.