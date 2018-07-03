المراكز التجارية الشاغرة في أعلى نسبة منذ 6 سنوات

مراكز التسوق تشهد إغلاق متاجر التجزئة لأبوابها في أعلى معدل منذ عام 2012، عندما كان الاقتصاد الأميركي لا يزال يكافح للتعافي من الركود الأخير.

وبلغ معدل إغلاق متاجر التجزئة في مراكز التسوق بالولايات المتحدة 8.6% في الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن كان 8.4% في الربع الأول، وذلك بسبب تحول عدد أكبر من المستهلكين للتسوق عبر الإنترنت، وذلك وفقاً لبيانات من شركة الأبحاث العقارية «ريس» التي أشارت إلى أن هذه النسبة كانت وصلت إلى أعلى معدل لها في الربع الثالث من عام 2011، عندما بلغت 9.4%.

والحكومات المحلية التي تعتمد على تجار التجزئة لخلق فرص العمل وتوليد إيرادات الضرائب هي من بين أولئك الذين يشعرون بالأثر السلبي لهذا التراجع. وفي محاولة لتعويض الخسائر، يسعى أصحاب المراكز التجارية التي تشهد شواغر عديدة إلى استغلال هذه المساحات في استخدامات أخرى، حيث حول بعضهم المتاجر الشاغرة إلى صالات رياضية ومراكز اتصال وحتى كنائس.

وتم تفريغ المراكز التجارية من خلال الانخفاض المستمر لبعض أسماء التجزئة الأكثر شهرة مثل بون تون ستورز، وشركة سيرز هولدينجز كورب، وجي سي بيني هي من بين الأسماء الكبيرة التي خفضت بشكل حاد عدد المتاجر في السنوات الأخيرة.

وأغلقت متاجر تويز آر أص أبوابها يوم الجمعة بعد فشل محاولة إعادة الهيكلة. وفي مارس الماضي، عندما أعلنت عن تصفية متاجر الولايات المتحدة، كان لدى الشركة ما يقرب من 800 متجر في البلاد.