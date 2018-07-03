مؤشرات الأسواق المحلية تتباين مع تدني مستويات السيولة

حاتم فاروق (أبوظبي)

تباينت إغلاقات مؤشرات الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسة أمس، بين الارتفاع والانخفاض، في الوقت الذي نجح فيه مؤشر سوق دبي المالي في إنهاء الجلسة بالمنطقة الخضراء بفعل دخول قوى شرائية جديدة طالت عدداً من الأسهم القيادية بعدما وصلت أسعارها لمستويات مغرية للشراء.

فيما استمر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في اتجاهه السلبي للجلسة الثانية على التوالي بالتزامن مع ظهور ضغوط بيعية استهدفت عدداً من الأسهم القيادية، منها «اتصالات» و «أبوظبي التجاري»، نتيجة حالة التردد والقلق التي سادت أوساط المستثمرين، على خلفية مدى انكشاف الشركات المدرجة على شركة «أبراج»، وما هو ساهم في تدني مستويات السيولة بالأسواق.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 309.8 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 275.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3417 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 61 شركة مدرجة، ارتفع منها 24 سهماً، فيما تراجعت أسعار 26 سهماً، وظلت أسعار 11 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على تراجع بلغت نسبته 0.16%، ليغلق عند مستوى 4569 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 27.7 مليون سهم، بقيمة بلغت 55 مليون درهم، من خلال تنفيذ 639 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 26 شركة مدرجة، ارتفعت منها 9 أسهم، فيما تراجعت أسعار 10 أسهم، وظلت أسعار 7 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.