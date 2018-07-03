«خدمة» تدير 14 ألف وحدة سكنية ضمن 50 مشروعاً عقارياً

سيد الحجار (أبوظبي)

تدير شركة «خدمة»، أكثر من 14 ألف وحدة سكنية، تقع ضمن 50 مشروعاً عقارياً، كما تتولى إدارة 80 مشروعاً، تضم مرافق مجتمعية وترفيهية، ومدارس، ومستشفيات، حسب جاهد رحمن عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة، والذي أشار إلى قيام الشركة خلال عام 2017 ببيع وتأجير أكثر من 4 آلاف وحدة، 90% منها يقع بإمارة أبوظبي.

وقال رحمن لـ «الاتحاد»، إن نحو 85% من الوحدات السكنية التي تديرها «خدمة» تقع في أبوظبي، كما تستحوذ الإمارة على 75% من المشاريع الخدمية التي تديرها الشركة، وتتبع شركات خاصة، وجهات حكومية، وأفراداً.

وذكر رحمن أن قائمة المشاريع البارزة التي تعمل الشركة عليها تضم، أبراج البوابة، وجزيرة السعديات في أبوظبي، حيث تتولى «خدمة» تقديم خدماتها لمشروع حد السعديات، ومقر شركة أدنوك الرئيس، ومدارس أدنوك، إلى جانب مبنى دائرة القضاء في أبوظبي، بالإضافة إلى صن وسكاي تاورز في جزيرة الريم، وجيت تاورز، وغيرها من المشاريع الرائدة في الإمارة.

وأضاف أن الشركة تقدم خدماتها في دبي لعدد من المشاريع مثل Arch Tower، وIris Bay، بالإضافة إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وماجيستيك تاورز في كل من الشارقة ورأس الخيمة.