يوسف العربي (دبي)

قررت مجموعة «دبي القابضة»، إطلاق شركتي «دبي لإدارة الأصول»، و«دبي للتجزئة» لتعملا بشكل مستقل عن «مجموعة دبي للعقارات» التي تم إنشاؤها في دبي منذ عام 2004.

وتتولى «دبي لإدارة الأصول» التي تعمل تحت مظلة «دبي القابضة» على تطوير وإدارة والاستحواذ على مجموعة واسعة من المجمعات السكنية المعدة للإيجار.

وتضم محفظة مشاريع شركة «دبي لإدارة الأصول» 25000 وحدة سكنية موزعة على عشر مجمعات يقطنها ما يزيد على 100 ألف شخص.

وتشمل قائمة مشاريع الشركة مجمع بوابة الخيل، بالإضافة إلى مجمعات «غروب» و«شروق» و«رمرام» المخصصة للسكن العائلي، فضلاً عن مشروعي «ليان» و«دبي وورف».

من جانبها، تتضمن شركة «دبي للتجزئة» التي ستعلن عن هويتها الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل، جميع أصول التجزئة في شركة «دبي للعقارات»، بما في ذلك مراكز التسوق المجتمعية.