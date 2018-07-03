المزروعي: الإمارات مستعدة لتخفيف أي نقص بمعروض النفط

عواصم (وكالات)

قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أمس، إن «أوبك» تسعى للتقيد بمستويات الامتثال الإجمالية للمنظمة خلال الفترة المتبقية من عام 2018، وإن الإمارات العربية المتحدة على استعداد للمساهمة في تخفيف أي نقص محتمل لإمدادات النفط.

وقال المزروعي، الذي يتولى رئاسة أوبك هذا العام، في بيان: إن المنظمة ستعمل جاهدة اعتباراً من أول يوليو على الالتزام بمستويات الامتثال الإجمالية للفترة المتبقية من «إعلان التعاون».

وأضاف أن اللجنة المشتركة بين منتجي أوبك والمستقلين ستراقب الالتزام الكلي.

وذكر أن المشاركين في الاتفاق من أوبك وخارجها لن يتوانوا في التزامهم بالمساهمة في استقرار السوق لصالح المستهلكين والمنتجين والاقتصاد العالمي.