سيتي يعرض كؤوس الموسم في أبوظبي اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

احتفالًا بالإنجازات التي حققها نادي مانشستر سيتي وإحراز لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو لرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، يستعد النادي الإنجليزي لعرض الكؤوس التي أحرزها خلال جولة الأبطال التي تنطلق بالتعاون مع الاتحاد للطيران، وستزور الكؤوس 15 مدينة خلال الأسابيع القادمة، وذلك احتفالًا بالأرقام القياسية التي حققها الفريق خلال الموسم إلى جانب المشجعين في جميع أنحاء العالم.

ويمكن للمشجعين ترشيح المواقع التي ستنضم إلى هذه الجولة عن طريق عضوية السيتيزنز في النادي. وسيفاجئ النادي عددًا من مشجعيه ويمنحهم تجارب مذهلة تكريماً لولائهم ودعمهم للفريق السماوي.

وتستعرض الجولة الإنجازات التي حققها الفريق خلال هذا الموسم المذهل، حيث تمكن مانشستر سيتي من إحراز 100 نقطة خلال المباريات التي لعبها في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وتتضمن الجولة أيضاً مجموعة من الفعاليات المخصصة لمشجعي النادي وعرضاً للمباريات، إضافة إلى القيام بزيارات إلى المشاريع المجتمعية التي ينفذها النادي حول العالم.

وتنطلق الجولة اليوم في إمارة أبوظبي بحضور الاسكتلندي بول ديكوف، الذي يعد أحد أساطير النادي، خلال حدث خاص يقام بالتعاون مع الاتحاد للطيران الشريك الرسمي للفريق. وعلى مدار الأسابيع القادمة، ستنتقل الجولة إلى عدد من المدن في الصين والولايات المتحدة وأميركا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، وغير ذلك من الوجهات التي سيتم الكشف عنها لاحقاً خلال الجولة.

وقال عمر بيرادا، مسؤول العمليات في نادي مانشستر سيتي: «نحن سعداء لانطلاق جولة الأبطال التي تقام بالتعاون مع الاتحاد للطيران. كان هذا الموسم الأسطوري حافلاً بالإنجازات بالنسبة للنادي، ونحن متشوقون للاحتفال بما حققناه مع المشجعين في مدنهم حول العالم».

وأضاف: «نريد أن نؤكد لمشجعينا أنهم كانوا الأساس في جميع الاحتفالات، ونقدم لهم هذه الجولة الخاصة التي تمنحهم الفرصة لاختيار الأماكن التي ستتوجه إليها الكؤوس. لدينا مجموعة من الخطط الرائعة التي ستمنح المشجعين تجربة غاية في الروعة في كل محطة من محطات الجولة من أجل التواصل بشكل مباشر بين المشجعين والنادي المفضل بالنسبة لهم».

وقال باتريك بيرس، نائب الرئيس لشؤون شراكات التسويق في الاتحاد للطيران: باعتبارنا الشريك الرئيسي لنادي مانشستر سيتي، فإننا في الاتحاد للطيران سعداء للنجاح الذي حققه النادي ومتشوقون لتقديم هذه المفاجأة للجمهور حول العالم».