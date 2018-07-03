منتخب الدراجات يشارك في كأس اليابان

دبي (الاتحاد)

غادرت، مساء أمس الأول، بعثة منتخب الإمارات للدراجات متجهة إلى اليابان للمشاركة في كأس اليابان للمضمار في إطار خطة إعداد المنتخب للبطولة الآسيوية في جاكرتا، وتم اعتماد مشاركة أربعة لاعبين بقيادة نجم المنتخب الوطني يوسف ميرزا.

وأكد أسامة الشعفار رئيس الاتحاد أن الغرض من المشاركة في كأس آسيا للمضمار يأتي من أجل الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا والتي ستقام أغسطس المقبل، حيث حرص الاتحاد على توفير أقصى درجات الاستعداد للدراجين من أجل المشاركة في البطولة الآسيوية القادمة، مضيفاً أن لاعبي منتخب الدراجات أصبح لديهم الوعي بما يتوجب عليهم من مثل هذه المشاركات الخارجية القوية.

وأضاف: «المنافسة في أي بطولة أصبحت ثمة أساسية في جدول مشاركات اللاعبين، والتواجد اليوم في اليابان هو من أجل المنافسة في واحدة من أقوى بطولات قارة آسيا والتي تشهد مشاركة كبيرة، وسيكون احتكاكاً جيداً للاعبين من أجل الاستعداد للبطولة الآسيوية القادمة».