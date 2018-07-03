مودريتش: أهم شيء أننا في دور الثمانية

نيجيني نوفجورود (د ب أ)

أعرب لوكا مودريتش، قائد المنتخب الكرواتي، عن سعادته بفوز فريقه الصعب على الدنمارك أمس الأول وعبوره إلى دور الثمانية.

وقال مودريتش عقب فوز كرواتيا على الدنمارك 3 /‏ 2 بركلات الترجيح: «كان الطقس حاراً للغاية، وكان الركض صعباً جداً، ولكننا نجونا».

وأضاف نجم وسط ريال مدريد الإسباني، قائلاً : «أهم شيء هو أننا أصبحنا في دور الثمانية».

وكاد مودريتش أن يسجل هدف الفوز لكرواتيا قبل خمس دقائق من الوقت الإضافي من ركلة جزاء لولا براعة الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل، الذي تصدى للكرة بنجاح.

وتابع مودريتش قائلاً: «إهدار ركلة الجزاء في الوقت الإضافي كان أمراً صعباً بالنسبة لي، كنت أعكف طوال اليوم على دراسة الطريقة التي يمكن أن أسجل بها هدفاً في مرمى شمايكل».

ومن جانبه أشاد زلاتكو داليتش، المدير الفني لكرواتيا، بالمساندة الكبيرة التي قدمها لاعبو الفريق لقائدهم لكي يتجاوز هذا الموقف الصعب، حيث قال: «أنا سعيد للغاية، عندما أهدر لوكا ركلة الجزاء كان زملاؤه يؤمنون بقدرتهم على تجاوز الأزمة».