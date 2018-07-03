مودريتش: أهم شيء أننا في دور الثمانية

نيجيني نوفجورود (د ب أ)
أعرب لوكا مودريتش، قائد المنتخب الكرواتي، عن سعادته بفوز فريقه الصعب على الدنمارك أمس الأول وعبوره إلى دور الثمانية.
وقال مودريتش عقب فوز كرواتيا على الدنمارك 3 / 2 بركلات الترجيح: «كان الطقس حاراً للغاية، وكان الركض صعباً جداً، ولكننا نجونا».
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وكاد مودريتش أن يسجل هدف الفوز لكرواتيا قبل خمس دقائق من الوقت الإضافي من ركلة جزاء لولا براعة الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل، الذي تصدى للكرة بنجاح.
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ومن جانبه أشاد زلاتكو داليتش، المدير الفني لكرواتيا، بالمساندة الكبيرة التي قدمها لاعبو الفريق لقائدهم لكي يتجاوز هذا الموقف الصعب، حيث قال: «أنا سعيد للغاية، عندما أهدر لوكا ركلة الجزاء كان زملاؤه يؤمنون بقدرتهم على تجاوز الأزمة».