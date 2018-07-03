كرواتيا تتغنى بدور الحارس العملاق سوباسيتش

أنور إبراهيم (القاهرة)

أشادت الصحف والمواقع الرياضية والجماهير الكرواتية بالدور الحاسم الذي لعبه حارس المرمى العملاق دانييل سوباسيتش في تأهل منتخب كرواتيا إلى دور الثمانية لمونديل روسيا، بعد أن كان النجم الأول لفريقه في ركلات الجزاء الترجيحية لمباراة منتخب بلاده ضد منتخب الدنمارك، حيث نجح في التصدي لـ3 من الركلات الخمس، ليخرج فريقه فائزاً 3 /‏‏2، ليواجه منتخب روسيا أصحاب الأرض يوم الجمعة المقبل. وخرجت الآلاف من الجماهير الكرواتية للاحتفال بهذا الفوز الكبير في مختلف ميادين المدن الكرواتية، وذكر موقع «تبورتال» أن كرواتيا تأهلت بعد «دراما مجنونة»، كان بطلها سوباسيتش، على حساب منتخب عنيد.

وقالت صحيفة «فيسيرنجي ليست» عبر موقعها الإلكتروني: «لقد فعلها سوباسيتش وصد 3 ركلات ترجيحية، كما نجح راكيتيتش في تسجيل هدف التأهل في آخر ركلة».

ونقلت الصحيفة تصريحاً لأحد المواطنين الذين كانوا يشاهدون المباراة عبر شاشات عملاقة في مختلف الميادين بالبلاد، قال فيه: «لقد أنقذنا سوباسيتش.. إنه بطل هذه المباراة بلا منازع».

أما صحيفة «سبورتسك نوفوستي» فوصفت المباراة بأنها أشبه بالدراما وقالت: «إنها ضمنت لمنتخب كرواتيا مواجهة منتخب روسيا صاحب الأرض والجمهور في ربع النهائي».