لوريس: مبابي قادر على قيادة فرنسا للقب

كازان (د ب أ)

يعتقد هوجو لوريس حارس مرمى المنتخب الفرنسي، أن كيليان مبابي بإمكانه مساعدة منتخب فرنسا للفوز بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما قاد مهاجم باريس سان جيرمان الفريق لعبور عقبة المنتخب الأرجنتيني أمس الأول في دور الستة عشر.

وسجل مبابي هدفين وقدم أداء رائعاً بملعب «كازان أرينا» في المباراة التي تغلب فيها المنتخب الفرنسي على نظيره الأرجنتيني 4 /‏ 3 ليضرب المنتخب الفرنسي موعداً مع أوروجواي في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل.

وقال لوريس للصحفيين: «لست متفاجئاً مما قام به مبابي، أشاهده كل يوم، أتمنى في الدور التالي أن يكون حاسماً لنا مرة أخرى».

وأضاف حارس مرمى فريق توتنهام الإنجليزي: «إنه سريع للغاية، ولكنه أيضاً رشيق للغاية بالكرة وإذا أتيحت أمامه المساحات سيقتل الفرق».

وقال لوريس إن الانتصار الرائع قد يكون حافزاً لانطلاقة تقود أبطال 1998 إلى المباراة النهائية.

وأكد: «لم نشعر بالذعر، حافظنا على تحكمنا بالمباراة وكان شعوراً جيداً لأن هذه المباراة يمكن أن تكون بداية كأس العالم بالنسبة لنا».

وتابع: «الهدف هو أن نتحسن مع تطور البطولة، يجب أن يتحسن أداء الفريق مع كل مباراة لأنه كلما ذهبت بعيداً في البطولة، كلما بدأت الأمور تتعلق بالأشياء الصغيرة».

وأكمل: «إنه أعلى مستوى، يحتاج لتركيز بنسبة 100%، وتصميم والكثير من الحظ».