كانتونا: نيمار «ممثل بارع» !

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى النجم الفرنسي الكبير إيريك كانتونا أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي في التسعينيات، استياءه الشديد مما يفعله النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، متهماً إياه بأنه يقوم بالتمثيل عندما يلتحم به أحد المنافسين.

وقال كانتونا في فيديو سجله وقام بتمثيله لحساب شبكة «يورو سبورت»، حيث ظهر وهو يمسك بحقيبة صفراء كبيرة أطلق عليها اسم نيمار، إن نيمار يبدو على أرض الملعب كما لو كان ممثلاً في عرض سينمائي.

وأضاف قائلاً: هو بالفعل ممثل بارع وطريقة رد فعله إزاء ما يتعرض له من احتكاكات مع المنافسين مبالغ فيها جداً، ولم يخف كانتونا سخريته الشديدة من تصرفات نيمار ومغالاته في إظهار الألم.

وعلق قائلاً: أنت يا نيمار لاعب كبير، وأيضاً ممثل بارع، ولكن حذارِ من الأخطاء غير المنطقية وضرب كانتونا مثلاً بقوله: عندما يلمس المنافس كتفك الأيمن، لا يجوز أن تشكو من الألم في خدك الأيسر.

جدير بالذكر أن الفرنسي إيريك كانتونا، الذي كانت جماهير مانشستر يونايتد تلقبه بـ«الملك» اعتزل كرة القدم في نهاية الألفية الثانية وبداية الثالثة، واتجه إلى التمثيل السينمائي، وكان أحد أبرز النجوم الأجانب الذين لعبوا للشياطين الحمر الإنجليز.