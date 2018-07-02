إحباط «مخطط إرهابي قاعدي» في كليفلاند

واشنطن (وكالات)

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، أمس، اعتقال شخص مقرب من تنظيم القاعدة، خطط لتنفيذ هجوم خلال عرض 4 يوليو في كليفلاند في ولاية أوهايو. وقال المكتب إن ديميتريوس ناتانيال بيتس الذي يسمي نفسه كذلك عبد الرحيم رفيق، أبلغ عميلاً متخفياً أنه يريد تحميل شاحنة صغيرة أو عربات أخرى بالمتفجرات واستهداف أفراد من الجيش وعائلاتهم خلال الاحتفال باليوم الوطني الأميركي، الأربعاء المقبل.

وقال الضابط المكلف القضية ستيف أنتوني، إن الموقوف كان هدفه «قتل عناصر من الجيش وأفراد عائلاتهم».

وقال أنتوني في مؤتمر صحفي، إن الرجل «مستعد لقطع أياد ورؤوس»، وإن الموقوف كان هدفه «قتل عناصر من الجيش وأفراد عائلاتهم».

وكانت الشرطة الفدرالية تراقب منذ أشهر ديميتريوس بيتس المولود في الولايات المتحدة بعدما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل مؤيدة لتنظيم القاعدة، وأعرب عن رغبته في استخدام العنف المسلح.

وأجرى المتهم بالفعل استطلاعاً في وسط مدينة كليفلاند، وفقاً لمكتب التحقيقات الاتحادي. وأفادت محطة سي بي إس الإخبارية الأميركية، بأن المشتبه به اعتقد أنه كان يعمل مع عناصر تنظيم القاعدة، لكنه في الواقع كان يتعامل مع عملاء سريين.