تظاهرات إيرانية جديدة احتجاجاً على تلوث المياه

طهران (وكالات)

اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن في جنوب غرب إيران مساء أمس الأول، بعد يوم من إصابة عدة محتجين في مواجهات ليلية اندلعت تنديدا بتلوث المياه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية.

واندلعت التظاهرات الأخيرة في عبادان الواقعة على بعد 12 كلم من مدينة خرمشهر حيث أصيب 11 شخصا السبت عندما فتح مسلح مجهول النار على تظاهرة.

ولم تحدد وكالة الأنباء الرسمية «ارنا» عدد الذين شاركوا في التظاهرات لكنها قالت إن قوات الأمن فرقت حشدا ذكرت أنه كان يقوم بـ«الإخلال بالأمن العام».

وذكرت أن المتظاهرين كانوا يحتجون على نوعية المياه السيئة في مدينتي خرمشهر وعبادان حيث «أصبحت غير صالحة للشرب بسبب ارتفاع درجة ملوحتها». وقام المحتجون بحسب الوكالة «بإشغال النيران في حاويات القمامة وسيارة». ولم تتحدث الوكالة عن وقوع إصابات جديدة لكنها أشارت إلى أن تلوث المياه في المدينتين الواقعتين في محافظة خوزستان أشعل عدة تظاهرات خلال الأيام الأربعة الأخيرة. كما احتشدت أسر المعتقلين في مدينة خرمشهر أمام مركز قوى الأمن الداخلي للمدينة مطالبين بإطلاق سراح أبنائها وذويها، وذلك بعد ليلة شهدت تظاهر شباب مدن الأهواز وعبادان وماهشهر وكارون وخور موسى دعماً لانتفاضة خرّ مشهر.

وبدأ شباب الأهواز تظاهراتهم في شارع «نادري» بشعار «الموت للدكتاتور» و«روحي نفديك يا كارون» و«أهالي خرّ مشهر عطشى» و«نعم نعم للثورة». كما تظاهر مواطنون في خور موسي رغم انتشار عناصر الأمن الداخلي المكثف بشعار «روحي نفديك يا خرّمشهر».