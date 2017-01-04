مفاجأة: عشرات العقود «المعتمدة» في اتحاد الكرة مخالفة لقانـون السـقف!

معتز الشامي (دبي)
تشعب الحديث عن أزمة الإنفاق في الأندية، وما تبعها من تشكيل لجنة للرقابة المالية، والحوكمة، يقودها رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتضم في عضويتها الأمناء العامين للمجالس الرياضية، بهدف الحد من الإنفاق، وضبط سوق الانتقالات لا سيما للاعبين المواطنين، بعدما غالت الأندية وتبارت على الصفقات، بصورة وصلت معها قيمة بعض اللاعبين إلى ما يفوق الـ10 ملايين درهم في الموسم، وأكثر.
وتتجه النية لدى اللجنة العليا للرقابة المالية على الأندية، إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بقانون السقف، والعقوبات المنصوص عليها في المادة 66 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، ومن ثم يتم الاستقرار على مجموعة من التشريعات واللوائح والقوانين المتوقع أن يتم العمل بمقتضاها، يليها دعوة الأندية إلى ورشة عمل لمناقشة تلك التصورات، قبل طرحها لاجتماع الجمعية العمومية، بهدف منحها التشريع القانوني اللازم، لبدء التفعيل والمراقبة الدقيقية لإنفاقات الأندية.
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عقود موثقة
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