اكتشاف جِرار عمرها 2000 عام في ألمانيا

ماينتس (د ب أ)

اكتشف عمال بناء في مدينة ماينتس غربي ألمانيا، جرارا قديمة يبلغ عمرها نحو 2000 عام. وخلال أعمال حفر لإنشاء مجمع مكاتب في حي جديد بالمدينة خاص بمصرف بادن فورتمبرج، أمس، اكتشف علماء آثار 45 جرة طينية.

من جانبها، قالت ماريون فيتاير، عالمة الآثار عن الجرار إنها «اكتشاف غير عادي من العصر الروماني، وتشير إلى مستوطنة كانت على مقربة من ضفاف نهر الراين وقت ولادة السيد المسيح». وكان يتم نقل الزيت والنبيذ وصلصة السمك داخلها، من منطقة البحر المتوسط إلى مدينة ماينتس، وفي أعقاب ذلك يتم استخدامها كمواد بناء داخل المستوطنة المحتملة لتجفيف تربتها الرطبة وتثبيتها. يشار إلى أن الجزء الأكبر من هذه الجرار عثر عليه سليما ويحمل كتابات تتعلق بمحتوى الجرة وجودتها ومنشأها. وجرى نقلها إلى مركز الآثار في ماينتس.