السلطات المغربية تعتقل 4 «دواعش»

الرباط (وكالات)

أعلنت السلطات المغربية، أمس الاثنين، اعتقال أربعة أشخاص موالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، وضبط أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء ومخطوطات ومنشورات تمجد فكر الجماعة الإرهابية. وأوضح بيان للوزارة أن المعتقلين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاماً، «كانوا بصدد اكتساب مهارات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، بهدف القيام بعمليات إرهابية بالمملكة». وأشار البيان إلى أنهم كانوا ينشطون بمدن الدار البيضاء (غرب) وطنجة (شمال) والناطور (شمال شرق) وتيزنيت (جنوب). وبقي المغرب في منأى من هجمات تنظيم داعش الإرهابي، وسبق أن شهد اعتداءات في الدار البيضاء (33 قتيلاً في 2003)، ومراكش (17 قتيلاً في 2011). وتورط مغاربة عدة في تفجيرات إرهابية ضربت منطقة كاتالونيا الإسبانية الصيف الماضي، مخلفة 16 قتيلًا.