مسؤول بحريني: علاقات قطر وإيران «زواج متعة»

المنامة (مواقع إخبارية)

وصف رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، تطور العلاقات بين حكام آل ثاني في قطر وإيران بأنه يشبه «زواج المتعة» الذي لن يدوم. وقال في معرض تعليقه على الدوافع القطرية للاعتداء العسكري على «الديبل» عام 1986: «العلاقات القطرية الإيرانية بدأت بالمعاكسات، وتطورت إلى علاقات ثم إلى زواج المتعة الذي لن يدوم». ونقلت صحيفة «سبق» السعودية عن عبدالله آل خليفة قوله: «سوف نظل مع أهلنا في شبه جزيرة قطر شعباً واحداً، يجمعنا في ذلك وحدة المنشأ والنسب والتاريخ والهدف والمصير، وهي علاقات أخوية وثيقة وأزلية».

وكان عبدالله آل خليفة أكد في كلمته أمام مؤتمر «حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر.. التاريخ والسيادة»، أن المؤتمر تناول حقبة زمنية مهمة من تاريخ الخليج العربي، وهي حكم آل خليفة وسيادتهم على شبه جزيرة قطر، منذ بداية إنشاء دولة آل خليفة في الزبارة عام 1762. وأضاف: «هناك أضرار بالغة، تمثلت في شهداء الواجب الأبرار، وتأثرت البنية التحتية، والنهب المنظم لثروات البحرين في أراضيها التاريخية، فضلاً عن معارضة حكام الدوحة للإصلاحات الرائدة والكبيرة».