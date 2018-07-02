«الإيسيسكو»: التمرد الحوثي يستهدف سيادة اليمن

الرباط (وكالات)

أكد المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، الدكتور عبدالعزيز التويجري، أن تمرد ميليشيات الحوثي الانقلابية، يستهدف سيادة اليمن بدعم من جبهات خارجية.

وأضاف أن هناك جهات خارجية تقوم بتزويد الحوثيين بالسلاح والمال، وتتخذه ذريعةً لبسط هيمنته على اليمن لفرض نفوذها على المنطقة لتحقيق مطامعها وإخضاعها لسياستها الطائفية البغيضة.

جاء ذلك في كلمته في افتتاح ندوة «أوضاع المؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية في اليمن: الاعتداءات وآليات الحماية» التي أقامتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وسفارة اليمن في الرباط.

وذكر التويجري أنّ الأمم المتحدة ووكالاتها، سجلت اعتداءات مسلحة مستمرّة على المعاهد والمدارس في اليمن، ووثقت تدمير 500 مدرسة، إلى جانب استخدامُ منشآت تعليمية لأغراضَ عسكرية، موضحاً أن هناك ارتفاعاً متصاعداً في أعداد ضحايا الأطفال، والذي شكل خطراً مع استمرار عمليات التجنيد، واستخدامهم في المعارك من قبل الميليشيات الحوثية.