رقم قياسي لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في ألمانيا

ميونخ (د ب أ)

سجل إنتاج الكهرباء المولدة من مصادر طاقة متجددة في ألمانيا مستوى قياسياً جديداً في النصف الأول من عام2018

فبحسب بيانات شركة «إي أون» الألمانية للطاقة، بلغت إنتاجية الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمياه والكتلة الحيوية خلال النصف الأول من هذا العام 104 مليارات كيلووات ساعة، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالنصف الأول من عام.2017

وهذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها إنتاجية الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة 100 كيلووات ساعة خلال النصف الأول من العام.

وكان لمزارع الرياح نصيب الأسد في إنتاجية الكهرباء من مصادر طاقة متجددة، حيث بلغت في النصف الأول من هذا العام نحو 55 مليار كيلووات ساعة، مقابل 21 مليار كيلووات ساعة لمحطات الطاقة الشمسية، و20 مليار كيلووات ساعة للكتلة الحيوية، و8 مليارات كيلووات ساعة لمحطات الطاقة الكهرومائية.