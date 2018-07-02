المتاجر الأسترالية تحاول نزع فتيل الغضب

سيدني (رويترز)

تسعى سلاسل المتاجر الكبرى في أستراليا جاهدة لاحتواء مشاعر الغضب التي انتابت بعض زبائنها مع سريان حظر الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

فقد ذكرت صحيفة (وست استراليان) أن أحد الزبائن حاول خنق موظف في متجر كبير، في حين زادت متاجر البقالة من عدد العاملين الموجودين لمساعدة الزبائن على تقبل التغيير.

وحظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد جزء من سياسة الدولة للحد من المخلفات. وبدأ سريان الحظر أمس الأحد، ويقضي بفرض غرامة على متاجر التجزئة الكبرى في جميع الولايات الأسترالية باستثناء ولايتين إذا استخدمت هذه الأكياس البلاستيكية.

وتخلصت سلسلة متاجر كولز الوطنية المملوكة لشركة وسفارمرز من الأكياس البلاستيكية الموجودة في متاجرها بعد فترة وجيزة من تطبيق منافسها وولورث الحظر بدءاً من 20 يونيو.

لكن شكاوى الزبائن دفعت وولورث إلى إتاحة أكياس بلاستيكية تستخدم لأكثر من مرة مقابل 15 سنتاً أسترالياً (11 سنتاً أميركياً)، وتوفرها سلسلة المتاجر مجاناً حتى الثامن من يوليو.

وقالت كلير بيترز مديرة وولورث في بيان أرسلته بالبريد الالكتروني: «إنهم فقط يريدون قليلاً من المساعدة الإضافية لتقبل التغيير». وأطلقت نقابة تمثل العاملين بالمتاجر حملة توعية بشأن هذا الأمر.