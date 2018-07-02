«عزيزي» تمنح عقداً لتطوير 11 مبنى

دبي (الاتحاد)

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، عن تعيين شركة مقاولات لتطوير المرحلة الرابعة ضمن مشروعها الراقي «عزيزي ريفييرا» في منطقة ميدان ون، حيث من المقرر أن تبدأ العمليات الإنشائية بنهاية شهر يوليو الجاري.

وبموجب العقد؛ فقد تمّ تعيين شركة ماجد هلال للمقاولات ذ.م.م باستثمارات تبلغ قيمتها 572 مليون درهم لتطوير وتشييد 11 مبنى يطل على واجهة القناة المائية، والتي ستمثل نصف مباني المرحلة الرابعة في المشروع الرائد عزيزي ريفييرا. يذكر أن المرحلة الرابعة من المشروع توفر 4753 وحدة سكنية موزعة ما بين 3141 شقة استوديو و1261 شقة بغرفة نوم واحدة و267 شقة بغرفتي نوم و84 شقة بثلاثة غرف نوم.