أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة كوميرشال تريننج سلويشنز L3 ومركز الاتحاد لتدريب الطيران اتفاقية تهدف إلى قيام الطيارين المتدربين الملتحقين بشهادة رخصة الطيار المدني التي تقدمها بأكاديمية التدريب التابعة لمجموعة L3 بتلقي برنامج التدريب التأسيسي على الطيران في مرافق التدريب التابعة لمركز الاتحاد لتدريب الطيران في مدينة العين. وسوف تسهم الاتفاقية في تعزيز قدرة مجموعة L3 على صعيد تدريب الطيران، ومساعدتها في تلبية الطلب والإقبال على برنامج الطيارين المدنيين ATPL الذي يحظى بمرتبة رائدة في قطاع الطيران. كما تضمن الاتفاقية أيضاً استمرار مسيرة المهنية والجودة للتدريب الذي تقدمه مؤسسة التدريب المعتمدة.

وبموجب الاتفاقية، يتم توفير موقع جديد للطيارين المتدربين خلال عملية التدريب على الطيران في إمارة أبوظبي، علماً بأن مركز الاتحاد لتدريب الطيران يحظى بمكانة رفيعة كإحدى مؤسسات التدريب المعتمدة والشهيرة ويضمّ واحداً من أكبر مرافق التدريب على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما يوفر مستويات تدريب راقية مع طقس رائع للطيران.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز الاتحاد لتدريب الطيران أثبت جدارته في إعداد طيارين متدربين لعدد من شركات الطيران التجارية، مع توفير باقة من المنتجات والخدمات مثل التدريب على رخصة الطيار التجاري/‏‏‏ تقويم الأجهزة (CPL/‏‏‏IR) ورخصة الطيران المدني (ATPL) ورخصة الطيران متعدد الطواقم (MPL).