«اقتصادية دبي» تُرخص لـ 26 نشاطاً تجارياً جديداً

دبي (الاتحاد) ‬

أضاف ‬قطاع ‬التسجيل ‬والترخيص ‬التجاري ‬في ‬دائرة ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬بدبي ‬26 نشاطاً تجارياً جديداً ‬لعدد ‬من ‬القطاعات ‬الحيوية ‬خلال ‬النصف ‬الأول ‬من ‬2018 ‬عقب ‬استطلاع ‬الرأي ‬الذي ‬يجريه ‬القطاع ‬بشكل ‬دوري ‬لتتبع ‬احتياجات ‬السوق ‬المحلي، ‬ومبدأ ‬العرض ‬والطلب. ‬وتأتي ‬هذه ‬الجهود ‬ضمن ‬مساعي ‬اقتصادية ‬دبي ‬الرامية ‬إلى ‬تسهيل ‬مزاولة ‬الأعمال ‬لأصحاب ‬الرخص ‬التجارية، ‬والعمل ‬على ‬توفير ‬نشاطاتهم ‬واحتياجاتهم ‬السوقية، ‬الأمر ‬الذي ‬يساهم ‬في ‬تحقيق ‬مشاريعهم ‬التنموية، ‬والتنافس ‬في ‬السوق ‬المحلي ‬لدولة ‬الإمارات ‬وإمارة ‬دبي ‬على ‬وجه ‬التحديد.

وتتنوع النشاطات الجديدة لتشمل عددا من القطاعات الحيوية والمتخصصة في إمارة دبي، وهي: تأجير أجهزة ومعدات الانذار والمراقبة، مركز خدمة تقويم، خدمات تنظيف مصائد الدهون وجمع مخلفاتها، خدمات دعم العلامات التجارية، خدمات تنظيم وإدارة الوقف والهبات المجتمعية، مركز للاستجابة الطارئة، خدمات الرصد الإعلامي، صناعة الأقمار الصناعية، تجارة المناطيد.

وقال وليد عبد الملك، مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري: «تأتي هذه الخطوة تكملة للمسيرة التي خطتها اقتصادية دبي لتسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتطوير الخدمات بشكل عام، لما له من مردود إيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص، وضمان قدرة أصحاب الرخص على جني ثماره، من خلال تذليل العقبات لرجال الأعمال الجدد الذين لديهم أفكار جديدة للبدء في أي نشاط تجاري يرغبون الاستثمار والنمو فيه، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل».

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية قد أطلقت دليل الأنشطة الاقتصادية الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.