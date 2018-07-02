«التنافسية والإحصاء» تطلق مسح البيئة والطاقة في الأنشطة الاقتصادية

دبي (وام)

أطلقت «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء» مسح البيئة والطاقة في الأنشطة الاقتصادية 2018، بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية في الدولة، ويعد أحد أهم المسوح الإحصائية المتخصصة التي تستهدف المنشآت الاقتصادية في الدولة.

يغطي المسح أنشطة اقتصادية عدة، تشمل الصناعات الاستخراجية والتحويلية والمقاولات، ومن شأنه المساهمة في احتساب مجموعة من المؤشرات الأساسية في مجال البيئة والطاقة ومؤشرات التنمية المستدامة المتعلقة بهما.

وقال محمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «إن لمسح البيئة والطاقة في الأنشطة الاقتصادية دوراً استراتيجياً في توفير البيانات الحديثة والإحصاءات الدقيقة اللازمة لدعم جهود الدولة المستمرة لتطوير قطاع الطاقة ومواءمته مع توجهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز قطاعات الاقتصاد الأخضر والمحافظة على بصمتها البيئية الإيجابية من خلال تنويع مصادر الطاقة والصناعات المتعلقة بها».

وذكر أن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ستنفذ بالتعاون مع مراكز الإحصاء المحلية المسح بإسلوب المعاينة بختلف إمارات الدولة، موضحاً أن حجم العينة بلغ 4000 منشأة اقتصادية خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري.