«فزاع الخالدية» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية

ميلانو (الاتحاد)

سجلت المحطة الرابعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الخامسة والعشرين التي أقيمت أمس الأول بمضمار سان سيرو العريق في مدينة ميلانو الإيطالية، حضوراً قوياً وهي تحتفي باليوبيل الفضي لمسيرتها الرائدة في ظل حضور جماهيري كبير ونجاحات مميزة حققتها ضمن الجائزة الكبرى لسباقات الخيل الإيطالية «جراند بري».

وخطف المهر فزاع الخالدية العائد لمزرعة الخالدية في بولندا الذي ينحدر من نسل فحل «جلنار الخالدية» والفرس «اسما الخالدية» الأنظار وتوج بطلاً لسباق المحطة الإيطالية الذي أقيم لمسافة 2000 متر «ليستد» المخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق البالغ جوائزه 50 ألف يورو وسط مشاركة 10 من نخبة الخيول العربية في إيطاليا وأوروبا، إذ استطاع فزاع بسرعته الفائقة وقوته ومهارة الفارس الإيطالي بيارانتونيو كونفرتينو وبإشراف مدربه البولندي ميشيل بوركو سكي التفوق عن جدارة على الخيول المنافسة على لقب السباق، ولعب فارق الوزن دوراً كبيراً في حسم النتيجة، إذ كان فزاع الأقل وزناً بين ثلاثي المقدمة بوزن 55، مما رجحه لانطلاقة قوية في آخر 500 متر وتفوق بربع طول عن الثاني وبزمن 2:10:06 دقيقة، وحل بعده كل من اكويا ثانياً وديناميتس ثالثاً للاندجويد واتر لاند والتي تشرف على تدريبها الهولندية فان دين بوس كارين.

وقام في ختام السباق صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا وفيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بحضور عبدالله الشامسي قنصل الدولة في ميلانو وسعيد المهيري من مجلس أبوظبي الرياضي بتتويج الفائزين وتقديم الكأس لصاحب المركز الأول لفزاع الخالدية وتسلمها المدرب ميشيل بوركواسكي والفارس بيارانتونيو كونفيرتينو.

شهد السباق حضوراً جماهيرياً غفيراً واهتماماً إعلامياً غير مسبوق، كما حظي الحدث باهتمام كبير من ملاك ومربي ومدربي الخيول في إيطاليا وأوروبا بصفة عامة، في ظل إقامته بالتزامن مع سباقات الجائزة الكبرى «جراند بري»، والتي تعد الأشهر في إيطاليا، ويحتضنها مضمار سان سيرو التاريخي الشهير الذي احتضن أول سباق بمسيرته في عام 1807، ويعتبر من أعرق المضامير العالمية إلى جانب المكانة الكبيرة التي تحتلها الكأس الغالية لدى عشاق السباقات الكلاسيكية على مدار سنوات تنظيمه.