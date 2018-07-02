تتويج المسرح الليبي في مهرجان تونسي

ساسي جبيل (تونس)

آلت جائزة أفضل عمل متكامل في ختام الدورة الـ 22 لمهرجان محمد عبد العزيز العقربي بمحافظة منوبة التونسية، الى عرض «إلى أين...؟»، الذي قدمه المسرح الوطني ببنغازي من ليبيا بإدارة الفنان علاء الأوجلي، في حين فاز الممثل الليبي حسين محمود العبيدي في نفس العمل، بجائزة أفضل ممثل.

وانتصرت هذه الدورة، للمسرح كنص وبنية ومشاهد اختزلت الواقع العربي في مختلف تجلياته، بعد الغوص في أعماق هذا الواقع ونقل آلامه وهمومه لتختزل حس الإنسان في مختلف صوره الذهنية ونمط تفاعله مع الذات والمجتمع والآخر وطبائعه الاجتماعية والأخلاقية والثقافية.ويعد العرض المسرحي الليبي، الذي توجته لجنة التحكيم المتكونة من المخرج الفلسطيني مأمون الشيخ إبراهيم والتونسيين غازي الزغباني ومحمد توفيق الخلفاوي، من بين ستة عروض مسرحية تمثل كلا من تونس وليبيا والمغرب والجزائر.

كما فاز بجائزة أفضل إخراج عرض «العرس الوحشي» لجمعيّة الامتياز المسرحي بمنطقة البطّان، التونسية، للمخرج محمد عرفات القيزاني فيما نالت الممثلة منال العمدوني، عن نفس العمل، جائزة أفضل ممثلة.

وعادت جائزة أفضل نص لعرض «بلاد زاد» لجمعيّة المنارة الثقافيّة قورصو بومرداس من الجزائر للكاتب المسرحي وليد عبد اللاهي فيما حصل العمل المسرحي «كركارة» لجمعيّة «أرتوميموس» من تونس على جائزة أفضل سينوغرافيا. واستضافت الدورة المسرح الفلسطيني كضيف شرف من خلال عرض «حكي قبور» للمسرح الوطني الفلسطيني.

وشهدت الدورة عرض عدد من المسرحيات وهي: «سوالف الكمرة» لجمعية البساط للمسرح بابن سليمان من المغرب و«أنين» لجمعية «الثقافة والإبداع» وعرض «فريدم هاوس» إخراج الشاذلي العرفاوي الى جانب «سيدة القلوب» لمركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة التونسية، وكان الاختتام مع مسرحيّة «الأرامل» إخراج وفاء الطبّوبي.