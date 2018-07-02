سالينكو: 5 أهداف من أجل المركز الثالث!

عبدالله القواسمة (أبوظبي)
كان حلم تسجيل العديد من الأهداف في مرمى الكاميرون يراوده ليلة المباراة التي جرت يوم 28 يونيو 1994 بمونديال أميركا، لكنه لم يكن يتوقع أن تترجم هذه الأحلام إلى واقع ما زال عالقاً في تاريخ هذا الاستحقاق حتى اللحظة.
هكذا روى المهاجم الروسي أوليج سالينكو قصته مع الأهداف الخمسة التي هز بها مرمى الكاميرون في مونديال أميركا عام 1994، حيث يقول: «كنتُ أقيم في الغرفة نفسها مع ديميتري رادشينكو، حيث نجحنا معاً في التسجيل هذه المباراة. حلمت ليلتها بأنني سأسجل عدداً كبيراً من الأهداف، أحياناً تنتابك مثل هذه الأحاسيس. لكنني بالطبع لم أتوقع تسجيل خمسة أهداف، وأن أكون مدار حديث العالم الأجمع في اليوم التالي».
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ويقول سالينكو: «العامل النفسي مهم للغاية في كرة القدم. بصراحة، لم يكن لدينا ما نخسره، إذ كنا بحاجة إلى الفوز بأكبر فارق ممكن من الأهداف نظراً لوجود فرصة أمام أكثر من منتخب للتأهل، وهذا ما حدث، إذ لعبنا بطريقة جيدة، حيث كان الهدف الأول مهماً للغاية بالنسبة لنا قبل أن تغلف المتعة أداءنا، وهو ما ساهم في هذا العدد الكبير من الأهداف، وأذكر جيداً أن لحظة تسجيل الهدف الخامس كنت أعلم أنني سأقوم بتسديد الكرة من فوق رأس الحارس الكاميروني دون ضغوطات».
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المثير في مسيرة سالينكو الدولية، أنها انتهت مع نهاية مباراة الكاميرون، إذ لم يعد لتمثيل المنتخب الروسي في أي استحقاق رسمي، علماً بأنه خاض تسع مباريات مع المنتخب الروسي فقط، في حين أن رصيده الدولي من الأهداف هو ستة فقط، تلك التي أحرزها في مونديال 1994 وتوج بها هدافاً للبطولة، إلى جانب البلغاري المخضرم ستويتشكوف.