ادفع.. الصورة تطلع حلوة

روسيا (الاتحاد)
استغل عدد كبير من شباب وفتيات روسيا حمى المونديال وتواجد عشرات الآلاف من المشجعين الأجانب في كل مدينة من المدن المضيفة للمونديال، وبدأوا في الاستفادة المالية من هذه الأعداد الكبيرة من المشجعين الروس والأجانب.
على عكس ما يحدث في معظم بطولات كأس العالم والأحداث الرياضية الكبيرة، حيث يتسابق شباب وفتيات البلدان المضيفة إلى تقديم بعض الفقرات الترفيهية، وارتداء بعض الملابس لشخصيات كرتونية أو أسطورية ليتمكن المشجعون من التقاط الصور التذكارية مجاناً، كنوع من الترحيب والضيافة بالمشجعين الأجانب، على عكس هذا، لجأ بعض شبان وفتيات روسيا وبعض الجنسيات المقيمة في المدن الروسية إلى عرض هذه الخدمات بمقابل مالي.
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الجدير بالذكر أن شباناً وفتيات آخرين لجأوا لحيل أخرى من خلال جلب بعض الطيور وخاصة الحمام والبوم ليلتقط معهم المشجعون الصور التذكارية مقابل دفع 200 روبل عن كل مشجع، بشرط ألا يزيد عدد الصور الملتقطة على 5 صور، وفي حالة الرغبة في زيادتها يرتفع المقابل المالي المطلوب.