خافير تيباز: النجوم خير سفراء لـ «الليجا» في روسيا

روسيا (الاتحاد)

افتتح النجم دييجو فورلان سفير الليجا منطقة الجماهير في الساحة الحمراء، وكان بصحبته دانيال سيرجيدو المدير الإقليمي لليجا الإسباني في روسيا، وأسطورة الكرة الروسية أليكسندر موستوفوي سفير الليجا في روسيا يوم 27 يونيو الماضي، واستمرت المنصة تستقبل الجماهير المحبة لكرة القدم على مدار يومي 27 و28 يونيو، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً، وحتى العاشرة مساء، حيث استقبلت وفوداً كبيرة من كل الجاليات التي ذهبت خلف منتخباتها لمؤازرتها، وسوف تفتتح من جديد أيام 11 و12 و14 و15 من يوليو الجاري، حيث تتاح الفرص أمام الجماهير للاطلاع على مقتنيات الكرة الإسبانية، فيما يشبه المتحف الخاص بمسابقات ونجوم الكرة الإسبانية، وشعارات الأندية المختلفة، وفيديوهات لأبرز اللحظات المؤثرة في الدوري الإسباني على مدار تاريخه، والتقنيات الفنية التي تجعل من الدوري الإسباني الأكثر مشاهدة في العالم كل أسبوع، ويعرض لأول مرة في روسيا بهذا المتحف نسخة من درع الليجا الذي يحصل عليه الفريق البطل كل عام، وكذلك الميداليات والكرات والجوائز الفردية الأخرى، بالإضافة إلى غرفة النجوم التي تحتوي على صور بالحجم نفسه لأشهر اللاعبين الموجودين في الدوري الإسباني لإتاحة الفرصة أمام الجماهير لالتقاط الصور التذكارية معهم، حيث إن كل مشجع سيكون على الموعد لالتقاط الصور مع نجمه المفضل، وقد كان الإقبال هائلاً على التقاط الصور مع كل من ميسي ورونالدو يومي 27 و28 يونيو.

ويقول خافير تيباز رئيس رابطة الدوري الإسباني، إن أكبر دليل على قوة الدوري الإسباني وقدرته على التأثير هو وجود 81 لاعباً محترفاً في أنديته ضمن 24 منتخباً يشاركون في المونديال، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة منصة الدوري الإسباني في الساحة الحمراء أيقونة الميادين في موسكو هو إتاحة الفرصة أمام عشاق الكرة العالمية للتعرف على خصائص وتاريخ وتجربة الدوري الإسباني، وأن المنصة لن تخلو من عدد من نجوم الدوري الإسباني الذين سيقومون بالتوقيع على «الأتوجرافات» للجماهير، والاقتراب بشكل عميق من الدوري الأسباني.

وأضاف خافير تيباز: المونديال حقق نجاحاً كبيراً في روسيا، خصوصاً فيما يتعلق بالجماهير التي ملأت المدرجات، وفي ظني أنه كان مثيراً في الدور الأول وفي اللقاءات التي أقيمت في ثمن النهائي، وروسيا كانت على مستوى الحدث في البطولة، ونحن كان لا بد أن يكون لنا موطئ قدم في الحدث الأبرز في العالم الذي يجمع عائلة كرة القدم في مختلف القارات، لننقل لهم بعضاً من رسائلنا وقيمنا في الدوري الإسباني، ونقترب من عشاق المستديرة ونسمع لهم لمد جسور التواصل مع كل الفئات وتبادل الآراء والمقترحات.