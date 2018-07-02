كيمبو: تألق «شقيقي» مبابي أمر طبيعي

روسيا (الاتحاد)

صدقوني إنه سيصبح من أفضل لاعبي العالم خلال السنوات المقبلة، وأنا مسؤول عن كلامي... هذه الكلمات التي تحدث بها الفرنسي جيريس كيمبو إيكوكو لـ «الاتحاد» في فبراير 2017، ليعود مجدداً ويذكرنا بتوقعاته وفخره الكبير بتألق شقيقه كيليان إمبابي الذي قاد «الديوك» للعبور إلى ربع نهائي كأس العالم بتسجيله هدفين في مرمى المنتخب الأرجنتيني، ويخطف الأضواء من «البرغوث» ليونيل ميسي.

وأكد كيمبو الذي عرف مسيرة حافلة في ملاعبنا دافع خلالها عن ألوان العين والنصر، إنه عاش يوماً غير عادي في مدرجات ملعب مدينة كازان الروسية، وهو يتابع الفتى الواعد يحفر اسمه في السجلات التاريخية للمونديال، وقال: تألق مبابي ليس مفاجأة بالنسبة لي، لطالما آمنت بقدراته وتحدثت عن ذلك مراراً، إنه يستمتع بكرة القدم، ويرفض الانصياع للضغوط، يحاول دائماً بذل أقصى طاقته، وهو يشارك في كأس العالم الحالية بتركيز كبير للغاية، ويريد أن يقدم المزيد.

وتابع: مواجهة المنتخب الأرجنتيني ليست سهلة في أي وقت، فكيف حينما يكون في الدور الإقصائي لكأس العالم بقيادة ميسي، لكنه لعب دون خوف أو تردد، وبرهن أنه قادر على مقارعة نجوم العالم ويكون بين الأفضل، كما سبق أن تنبأت له.

وكشف كيمبو عن أن مبامبي كان حديث سوق الانتقالات في الصيف الماضي، قبل أن يختار الانضمام إلى باريس سان جيرمان لعدة عوامل، أبرزها أهمية الصعود التدريجي بوجود الاستقرار العائلي معه، حيث ما زال في سن التاسعة عشرة، ولا نريد أن يصبح مثل «فقاعة الصابون» بعدما رأينا العديد من المواهب المميزة التي اختارت الرحيل للجلوس على مقاعد البدلاء، عوضاً عن إبراز قدراتهم في هذه السن الصغيرة، وقال: في البداية، وافقت العائلة، وشجعته على الانضمام إلى موناكو، حيث ندرك مدى تشجيع النادي للمواهب الشابة على مدار تاريخه ومنحهم الفرصة، ومن خلال اللعب مع موناكو برز على الساحة الأوروبية، حينما تألق أمام مانشستر سيتي الإنجليزي قبل موسمين، ثم جاء الاختيار على باريس سان جيرمان من أجل البقاء في فرنسا من ناحية الاستقرار الأسري، ومن أجل الوجود في بيئة تسمح له باللعب كل أسبوع عوضاً عن البقاء على مقاعد البدلاء، وهو ما يجعله يواصل رحلة تطوره.

وتابع: أحد أبرز أسرار نجاحه، أن هذا الفتى مغرم بجنون بكرة القدم، لا يفكر سوى بلعب كرة القدم، ومحاولة تعلم المزيد ومشاهدة أي أمر يتعلق بها، إنها تتخذ حيزاً كاملاً من وقته على مدار اليوم.

واعتبر كيمبو أن مبابي يبحث عن هوية خاصة به في أرضية الملعب، وإن كان البعض يشبهه بالنجم تيري هنري، فإن الأمر يدعو للفخر، لكن يجب أن يمتلك كل لاعب أسلوبه الخاص ولا يحاول تقليد لاعب آخر.

وتوقع كيمبو أن يواصل المنتخب الفرنسي مسيرته بعدما برهن أنه أحد المرشحين للمنافسة في اللقب، مستفيداً من حيوية لاعبيه الحاليين، حيث يمتلك العديد من الأسماء في الخطوط كافة، وجميعهم متعطشون من أجل حصد الانتصارات، ومحاولة ترك بصمتهم، وهو ما يجعل المنتخب الفرنسي يقدم في كل مباراة أداء تصاعدياً مقارنة بالمباراة التي سبقتها، وذلك بحسب أهمية كل مباراة.