ابن عبيد: الأفضل لم يفز باللقب !

أبوظبي (الاتحاد)
يرى المحلل الفني مهدي بن عبيد أن الجانب المهاري بات يلعب دوراً ثانوياً في كرة القدم الحديثة، على عكس ما كان سائداً في العقود الماضية، فالفكر التدريبي والطرق الحديثة المستوحاة من التنظيم الدفاعي الجيد، أصبحا السمة الطاغية على نتائج كرة القدم.
وأضاف: «في مونديال 82، جسدت البرازيل جمال كرة القدم، لكنها فشلت في الفوز باللقب، والأمر نفسه مع منتخب المجر في عام 1954. باعتقادي أن المنتخب المجري يعتبر أحد أفضل المنتخبات التي مرت على تاريخ كرة القدم، البرازيل 82 والمجر 54 للأسف لم ينجحا في الفوز باللقب مما تسبب في حسرة كبيرة لدى أنصارهما، لكن في المجمل، فإن معظم ألقاب المونديال ذهبت لم يستحقها».
|
|
وأنهى ابن عبيد حديثه بتأكيد أن اللعب الجماعي هو المفتاح الأساسي لتفوق المنتخبات العالمية في الوقت الحالي، وذلك مرهون بوجود مدربين على مستويات عالية، إلى جانب فكر تدريبي وفلسفة خاصة، بحيث يقوم المدرب بتوظيف لاعبيه بحسب إمكاناتهم أفضل توظيف.