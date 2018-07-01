براءة دولية للعراق من غسل الأموال وتمويل الإرهاب



تاريخ النشر: الإثنين 02 يوليو 2018 بغداد (وكالات) أعلن البنك المركزي العراقي خروج البلاد رسمياً من منطقة المتابعة لمجموعة العمل المالي الحكومية الدولية المعنية بدراسة التقنيات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد وتطوير السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محلياً ودولياً. وتتابع مجموعة العمل المالي التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير اللازمة وتعمل بشكل وثيق جداً مع ثماني منظمات إقليمية على شاكلة مجموعة العمل المالي. وتدرس المجموعة أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتدابير اللازمة لمكافحة هذه الظواهر، وتشجع اعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة على الصعيد العالمي، وتتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى المعنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر بيان للبنك المركزي العراقي، أن «القرار جاء لما حققه مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته تجاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة متطلبات استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدها».