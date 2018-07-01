طارق صالح: نصر الله متنطع يتنقل من بلاد إلى أخرى لنشر الفتنة الطائفية

الحديدة (وكالات)
طالب قائد المقاومة الوطنية اليمنية، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، اليمنيين باللحاق بجبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، مشيداً في الوقت نفسه بالانتصارات التي تحققها القوات اليمنية المشتركة في كل المناطق.
وأكد طارق، في كلمة لعناصر المقاومة الوطنية، أن «جبهة الساحل الغربي هي جبهة نموذجية يشترك في صناعة انتصاراتها حراس الجمهورية وأبطال العمالقة وأسود تهامة، وكل ما تبثه عصابة الحوثي من ادعاءات هي مجرد محاولة إعلامية للتغطية على هزائمها»، قائلاً إنهم يلقون في التهلكة أربعين فرداً منهم لإنتاج فيلم عن إحراق آلية، ويجبرون أفراداً يقعون في أَسرهم على اعترافات تحت التعذيب. وأضاف أن «المقاومين للحوثي يقاتلون من أجل حرية اليمن ومواطنيه، وأن عمالتهم هي لليمن ولقراهم ومدنهم وبيوتهم وعائلاتهم، ويرفضون تحويل اليمن ساحة للصراعات الطائفية».
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