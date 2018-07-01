إتلاف كميات من الألغام الحوثية في عسيلان



تاريخ النشر: الإثنين 02 يوليو 2018 شبوة (الاتحاد) أتلفت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني في مديرية «عسيلان» بمحافظة شبوة، كميات من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الإيرانية قبل دحرها من المديرية على يد الجيش الوطني. وذكر مصدر ميداني أن الفرق الهندسية انتزعت خلال الأسبوع الماضي عشرات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة زرعتها الميليشيا قبل دحرها في مناطق متفرقة غربي مديرية عسيلان. وأوضح المصدر أن الفرق الهندسية مستمرة بعملية تطهير المديرية من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا خلال فترة سيطرتها على المديرية.