دبي تستضيف «المنتدى المالي العالمي»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أنه يستضيف النسخة الثانية من «المنتدى المالي العالمي» في دبي يوم 11 مارس 2019.

وتقام نسخة 2019 من المنتدى تحت شعار «استكشاف الفرص في عالم متغير»، بالشراكة مع «فاينانشيال تايمز»، حيث يستضيف الحدث نخبة من صناع القرار وقادة الرأي والفكر من مجتمع المال والأعمال الدولي لمناقشة تأثير تغيرات حركة تدفقات التجارة ورأس المال في العالم، والتأثير المتنامي للاستدامة في إعادة صياغة توقعات الاقتصاد العالمي.

وقال عيسى كاظم، محافظ «مركز دبي المالي العالمي» في بيان أمس: «تواصل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا ترسيخ مكانتها، باعتبارها إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم، كما تعتبر اليوم عنصراً مهماً في رسم ملامح الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد العالمي. ويمثل المنتدى المالي العالمي فرصة فريدة لقطاع الخدمات المالية للتعرف على محركات التحول الاقتصادي العالمية، والدخول في نقاشات بنّاءة حول أبرز الفرص والتحديات في هذا الإطار».

وأضاف: تنبع أهمية المنتدى من كونه يسهم في تعزيز سمعة دبي كمركز إقليمي مالي يتمتع بمنظومة متكاملة. وسنواصل التزامنا بلعب دور نشط في دعم تحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، تماشياً مع الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ومن خلال سلسلة من الجلسات الرئيسة وحلقات النقاش، يتناول المنتدى المالي العالمي مجموعة من المواضيع المهمة، بما في ذلك الفرص والتحديات التي تنطوي عليها اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومستقبل التمويل الإسلامي، وفوائد تعزيز الاندماج المالي، والتكنولوجيا المالية والابتكار في قطاع الخدمات المالية، كما سيقدم المتحدثون قراءة متعمقة لأسواق دبي والهند والصين المتسارعة النمو. ويتضمن برنامج المنتدى الذي يقام على مدى يوم كامل رؤىً وتحليلات مستفيضة من مجموعة مختارة من خبراء وقادة الأعمال حول العالم من تخصصات مختلفة، بما في ذلك العلوم الاقتصادية والتنظيم المالي والتكنولوجيا.