«اقتصادية دبي» تُعهد خدمات الترخيص والتسجيل

دبي (الاتحاد)

وقّع قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي اتفاقية تعاون مع axs الإدارة التشغيلية لمجموعة تيكوم والتابعة لـ«دبي القابضة»، تتيح لها ترخيص وتسجيل جميع الشركات العاملة التابعة للمناطق الحرة ضمن مجموعة تيكوم، والبالغ عددها 4000 شركة ضمن مجمع دبي الصناعي وحي دبي للتصميم والبرشاء هايتس، لتسهيل عملها وجعلها قادرة على إنجاز جميع احتياجاتها دون الاستعانة بمراكز خدمة خارجية، وتمكينها من إنجاز معاملاتها ضمن مكان واحد، بما فيها خدمات التعهيد وطلبات الترخيص والتسجيل التجاري. وقيع الاتفاقية كل من عمر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والدكتور أيوب كاظم، مدير عام axs.