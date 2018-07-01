«الاتحاد للشحن» يطلق خدمة الشحن الجوي للسيارات

أبوظبي (الاتحاد)
أطلق الاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، خدمة الشحن الجوي للسيارات، لتسهيل نقل الآليات حول العالم.
ينقل الاتحاد للشحن مئات السيارات الفاخرة سنويًا على متن طائراته المخصصة للركاب والشحن على حد سواء، ومن شأن الخدمة الجديدة منح عملائنا مزيداً من السهولة فيما يخص تجربة الحجز.
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كما تتيح الخدمة الجديدة، على مدار العام، تلبية طلبات عشاق السباق ممن يرغبون بقيادة سياراتهم على حلبات السباق الشهيرة مثل حلبة سباق مرسى ياس في أبوظبي، موطن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 منذ عام 2009.