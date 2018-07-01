«الاتحاد للشحن» يطلق خدمة الشحن الجوي للسيارات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق الاتحاد للشحن، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، خدمة الشحن الجوي للسيارات، لتسهيل نقل الآليات حول العالم.

ينقل الاتحاد للشحن مئات السيارات الفاخرة سنويًا على متن طائراته المخصصة للركاب والشحن على حد سواء، ومن شأن الخدمة الجديدة منح عملائنا مزيداً من السهولة فيما يخص تجربة الحجز.

وقال عبدالله محمد شديد، المدير الإداري لشؤون الشحن والخدمات اللوجستية في الاتحاد للطيران، في بيان أمس: «يسرّنا أن نطرح الخدمة الجديدة تلك في الأسواق، خاصة مع الارتفاع الكبير للطلب عليها في السنوات الأخيرة، وقد تضافرت الجهود لتحسين الخدمات التي نقدمها على هذا الصعيد، لتثمر عن توفير خدمات مناولة الآليات في محطات رئيسة جديدة خلال عام 2018». ومع اقتراب موسم العطلات الصيفية، تتوافر خدمة الشحن الجوي للسيارات للراغبين بنقل سياراتهم الفاخرة بشكل فوري. ويستفيد العملاء الذين يختارون تلك الخدمة من سجل الاتحاد للشحن المتميز في مناولة عدد من أفخر وأعلى السيارات قيمة حول العالم. يتم توفير خدمة الشحن الجوي للسيارات من خلال فريق عمل مخصص يتولى عملية توصيلها إلى وجهتها النهائية بسرعة وسلامة وآمان.

كما تتيح الخدمة الجديدة، على مدار العام، تلبية طلبات عشاق السباق ممن يرغبون بقيادة سياراتهم على حلبات السباق الشهيرة مثل حلبة سباق مرسى ياس في أبوظبي، موطن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 منذ عام 2009.