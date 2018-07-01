«استكشفوا أبوظبي» تستقطب 600 من وكلاء السفر والسياحة في 3 مدن أسترالية

أبوظبي (الاتحاد)
استقطبت الجولة الترويجية «استكشفوا أبوظبي» التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والاتحاد للطيران، ما يزيد على 620 من وكلاء السفر والسياحة في 3 مدن أسترالية.
وسلّطت الجولة الضوء على معالم الجذب في أبوظبي، وأبرزها جامع الشيخ زايد الكبير، ووفرت منصة للتواصل المباشر مع منظمي العطلات الخارجية في أستراليا لتعزيز الوعي بالتجارب السياحية والترفيهية المتنوعة في الإمارة، وتحفيزهم على إدراجها ضمن الباقات التي يقدمونها لعملائهم. وبدأت الجولة في برسبن ثم انتقلت إلى ملبورن قبل أن تختتم فعالياتها في سيدني.
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وأوضح: «يحضر وكلاء السفر العديد من الفعاليات الترويجية أسبوعياً، وهو ما دفعنا إلى التركيز على تنظيم حدث تنفرد به أبوظبي بين الوجهات الأخرى. وقد استطعنا تحقيق ذلك خلال فعاليات الجولة والعروض التقديمية».
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