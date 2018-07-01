«استكشفوا أبوظبي» تستقطب 600 من وكلاء السفر والسياحة في 3 مدن أسترالية

أبوظبي (الاتحاد)

استقطبت الجولة الترويجية «استكشفوا أبوظبي» التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والاتحاد للطيران، ما يزيد على 620 من وكلاء السفر والسياحة في 3 مدن أسترالية.

وسلّطت الجولة الضوء على معالم الجذب في أبوظبي، وأبرزها جامع الشيخ زايد الكبير، ووفرت منصة للتواصل المباشر مع منظمي العطلات الخارجية في أستراليا لتعزيز الوعي بالتجارب السياحية والترفيهية المتنوعة في الإمارة، وتحفيزهم على إدراجها ضمن الباقات التي يقدمونها لعملائهم. وبدأت الجولة في برسبن ثم انتقلت إلى ملبورن قبل أن تختتم فعالياتها في سيدني.

وقال مبارك النعيمي، مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في بيان أمس، إن الدائرة طرحت مفهوماً مبتكراً للمبادرات الترويجية عبر جولة «استكشفوا أبوظبي».

وأوضح: «يحضر وكلاء السفر العديد من الفعاليات الترويجية أسبوعياً، وهو ما دفعنا إلى التركيز على تنظيم حدث تنفرد به أبوظبي بين الوجهات الأخرى. وقد استطعنا تحقيق ذلك خلال فعاليات الجولة والعروض التقديمية».

وشهدت الجولة لقاءات بين وكلاء السفر في أستراليا ووفد أبوظبي الذي ضم العديد من الشركاء والجهات العاملة في قطاع السياحة في الإمارة، حيث استمعوا إلى شرح للمنشآت والمرافق الترفيهية والفندقية الجديدة في الإمارة بما في ذلك مدينة «عالم ورانر براذرز أبوظبي» في جزيرة ياس ومنتجع جميرا الجديد في جزيرة السعديات، ورحلات سردال للغوص لاصطياد اللؤلؤ. كما تعرفوا على تجربة القيادة في حلبة مرسى ياس والعديد من الأنشطة التراثية مثل رسوم الحناء، إلى جانب أفضل منشآت الضيافة والأطعمة والمشروبات الفاخرة في الإمارة.